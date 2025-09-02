Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Atalanta, ecco la lista Champions: c'è anche Lookman

L'attaccante nigeriano è stato inserito tra i giocatori che prenderanno parte alla missione europea in Champions League
Atalanta, ecco la lista Champions: c'è anche Lookman© LAPRESSE
2 min
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

C’è un piccolo ma significativo sviluppo nella vicenda Lookman. L’attaccante, che aveva spinto per trasferirsi all’Inter, resterà invece all’Atalanta almeno fino al mercato di gennaio: nessuna possibilità, quindi, di vederlo con un’altra maglia in Italia o in Europa nelle prossime settimane.

Atalanta, Lookman nella lista Champions

Il club nerazzurro, pur consapevole della frattura emersa nelle ultime settimane, punta ora a ricucire i rapporti con il giocatore. Un segnale in questa direzione arriva direttamente dalla lista Champions presentata dall’Atalanta, dove il nome di Lookman figura regolarmente insieme a quelli di tutti i nuovi acquisti. L’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, fermato da un infortunio.

La lista Champions

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello;

Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta;

Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski;

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.

