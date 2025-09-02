Atalanta, ecco la lista Champions: c'è anche Lookman

C’è un piccolo ma significativo sviluppo nella vicenda Lookman. L’attaccante, che aveva spinto per trasferirsi all’Inter, resterà invece all’Atalanta almeno fino al mercato di gennaio: nessuna possibilità, quindi, di vederlo con un’altra maglia in Italia o in Europa nelle prossime settimane.
Atalanta, Lookman nella lista Champions
Il club nerazzurro, pur consapevole della frattura emersa nelle ultime settimane, punta ora a ricucire i rapporti con il giocatore. Un segnale in questa direzione arriva direttamente dalla lista Champions presentata dall’Atalanta, dove il nome di Lookman figura regolarmente insieme a quelli di tutti i nuovi acquisti. L’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, fermato da un infortunio.
La lista Champions
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello;
Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta;
Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic, Zalewski;
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.