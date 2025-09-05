Scamacca, il risultato degli esami: le condizioni e quando può rientrare

Prima diagnosi sulle condizioni di Gianluca Scamacca, chiamato dal ct Gattuso per gli impegni della Nazionale ma costretto a lasciare il ritiro per un problema al ginocchio. C'è apprensione in casa Atalanta per le condizioni dell'attaccante, con Juric che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile.
Scamacca, le condizioni dopo l'infortunio
I primi esami hanno rivelato una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro, causata da un sovraccarico articolare. Scamacca svolgerà ora le terapie del caso: non c'è prognosi e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, per poi stabilire i tempi di recupero. L'attaccante salterà dunque gli impegni della Nazionale contro Estonia ed Israele.