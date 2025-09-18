Atalanta-Lookman , prove di disgelo. L'attaccante nigeriano è rientrato in gruppo in occasione della seduta di allenamento sostenuta questa mattina dopo la sconfitta per 4-0 al Parco dei Principi contro il Psg nella prima giornata della Fase Campionato di Champions League . Con ogni probabilità Lookman sarà convocato per la partita contro il Torino a margine di una giornata di colloqui con il tecnico Juric e con il resto della squadra, preludio al ritorno a disposizione.

Percassi su Lookman: le parole prima di Psg-Atalanta

"Sappiamo tutti il valore tecnico di Ademola, ma sappiamo anche che per giocare all'Atalanta i giocatori devono essere focalizzati al 100%. Quando sarà pronto lo accoglieremo a braccia aperte" aveva dichiarato non più tardi di ieri sera, ai microfoni di Sky, Luca Percassi. Le parole dell'amministratore delegato della Dea hanno, di fatto, preannunciato il rientro in gruppo di Lookman.

Atalanta, il punto sull'infermeria e sui giocatori in via di recupero

Non solo Lookman. Gli ultimi aggiornamenti da casa Atalanta rendono noto che De Ketelaere e Scalvini si stanno sottoponendo a terapie in attesa di accertamenti strumentali per valutare l'entità delle noie muscolari accusate con il Psg. Kolasinac ha svolto lavoro individuale in campo, Ederson lavoro individuale. Terapie per Bakker e Scamacca. Domani è in programma un allenamento pomeridiano.