Rissa sfiorata tra Juric e Lookman: cosa è successo dopo il cambio in Marsiglia-Atalanta

Incredibile quanto successo al 75' della partita di Champions League tra Atalanta e Marsiglia . Juric decide di dare una mano a livello difensivo alla squadra che stava soffrendo, dunque decide di togliere Lookman per mettere Musah e rinfoltire la mediana. Una decisione che però il nigeriano non accoglie nel migliore dei modi e quando esce dal campo non stringe la mano al suo allenatore. Un gesto che fa infuriare Juric .

Juric strattona Lookman dopo il cambio: cosa è successo in Marsiglia-Atalanta

L'ex Roma va subito contro il suo giocatore e lo strattona generando attimi di tensione. Lookman lì per lì non capisce e se ne va, per poi tornare sui suoi passi subito dopo per andare a chiedere spiegazioni all'allenatore. Questo però gli viene impedito da alcuni componenti dello staff che lo trattengono per evitare di far degenerare la situazione. Al termine della gara, nel momento di festa tra compagni per la vittoria ottenuta, Juric è tornato dal giocatore e per dirgli ancora qualcosa. Subito dopo Lookman si è diretto verso gli spogliatoi scuro in volto senza festeggiare con la squadra. Nel post partita, Juric ha poi parlato di quanto successo con Lookman ai microfoni di Sky Sport: "Sono solite cose che commentiamo ogni domenica come De Bruyne al Napoli" (QUI le parole complete).