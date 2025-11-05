Atalanta, Juric e la rissa sfiorata con Lookman: "Come con De Bruyne al Napoli..."

MARSIGLIA (Francia) - Ivan Juric commenta la vittoria della sua Atalanta sull'Olympique Marsiglia, macchiato dal battibecco con Lookman al momento della sostituzione: "Cosa è successo con Lookman? Sono solite cose che commentiamo ogni domenica come De Bruyne al Napoli, un altro da un'altra parte - le sue parole a Sky - a volte i giocatori non accettano volentieri di uscire e ci sono reazioni scomposte, ma finisce là e poi si risolve tutto negli spogliatoi. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti da giocatori e da allenatori, sono cose che succedono, a caldo si esagera un po' , ma quello che conta è l'Atalanta, la squadra e i tifosi. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene, dare il massimo, non c'è problema, per me passa tutto e andiamo avanti, l'importante è battere il Sassuolo".

La prestazione dell'Atalanta

L'allenatore dell'Atalanta si sofferma anche sulla confortante prestazione della sua squadra: "Abbiamo disputato una bella partita - dice Juric - nella quale siamo stati sfortunati negli episodi, ma alla fine siamo stati premiati. È una vittoria meritata, Samardzic ha fatto un grandissimo gol: siamo felici. Per lunghi tratti della partita abbiamo fatto bene nella gestione della palla. Ogni vittoria ha un suo peso specifico, ma questa vale tanto. Vincere qui, in uno stadio caldo e contro un avversario forte come il Marsiglia, dà fiducia e slancio. Però voglio chiarire una cosa: non è mai mancato nulla a questa squadra. Togliendo la partita di Udine, l’Atalanta ha sempre giocato un grande calcio, costruendo moltissimo. A volte non segni, prendi pali, trovi portieri in serata, ma la qualità e il lavoro non sono mai mancati. È il calcio: ci sono momenti in cui gira male, ma la squadra è sempre rimasta focalizzata e compatta. Io non ho mai avuto preoccupazioni".