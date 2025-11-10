Juric esonerato, è ufficiale: il comunicato dell'Atalanta

Ora è ufficiale: l'Atalanta ha esonerato Ivan Juric. Il tecnico croato paga a caro prezzo la sconfitta interna con il Sassuolo. Inizio di campionato al di sotto delle aspettative per l'ex allenatore della Roma, sollevato dall'incarico nonostante la vittoria esterna di Marsiglia in Champions League. Si tratta del terzo esonero in un anno per Juric, tra Serie A e Premier League. Al suo posto Raffaele Palladino.