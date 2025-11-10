Juric esonerato, è ufficiale: il comunicato dell'Atalanta
Ora è ufficiale: l'Atalanta ha esonerato Ivan Juric. Il tecnico croato paga a caro prezzo la sconfitta interna con il Sassuolo. Inizio di campionato al di sotto delle aspettative per l'ex allenatore della Roma, sollevato dall'incarico nonostante la vittoria esterna di Marsiglia in Champions League. Si tratta del terzo esonero in un anno per Juric, tra Serie A e Premier League. Al suo posto Raffaele Palladino.
Atalanta, ufficiale l'esonero di Juric
Questa la nota ufficiale dell'Atalanta: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".
Palladino per il dopo Juric
Già pronto il sostituto di Ivan Juric. In arrivo a Bergamo in queste ore Raffaele Palladino, ex tecnico della Fiorentina che ha raggiunto un accordo con la famiglia Percassi, sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2027. L'ufficialità, in tal senso, è attesa in settimana, a pochi giorni dalla sfida di Napoli con la squadra di Antonio Conte, in programma sabato 22 novembre alle ore 20:45.