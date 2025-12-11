Atalanta, Bellanova salta la Roma: quanto dovrà stare fuori

Quando torna Bellanova dopo l'infortunio in Atalanta-Chelsea

Questa mattina Bellanova ha sostenuto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare, tra il primo e il secondo grado, al bicipite femorale destro. Bellanova sarà costretto a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa, tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato le sfide in Serie A contro Cagliari, Genoa, Inter, come detto Roma e Bologna.