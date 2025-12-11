Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Atalanta, Bellanova salta la Roma: quanto dovrà stare fuori

Il cursore di fascia della Dea si è infortunato nel primo tempo della sfida casalinga di Champions contro il Chelsea
2 min
TagsBellanovaatalantachelsea
Atalanta

Atalanta

Raoul Bellanova tornerà a disposizione dell'Atalanta a gennaio, ma salterà sicuramente la sfida con la Roma (in programma il 3 gennaio, salvo anticipi o posticipi). Il cursore di fascia della Dea si è infortunato martedì scorso al 17' della partita di Champions League alla New Balance Arena contro il Chelsea, è stato costretto al cambio con Davide Zappacosta a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Quando torna Bellanova dopo l'infortunio in Atalanta-Chelsea

Questa mattina Bellanova ha sostenuto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare, tra il primo e il secondo grado, al bicipite femorale destro. Bellanova sarà costretto a uno stop fra le quattro e le cinque settimane. Potrebbe teoricamente tornare disponibile col Torino o a Pisa, tra il 10 e il 16 gennaio prossimi, dopo aver saltato le sfide in Serie A contro Cagliari, Genoa, Inter, come detto Roma e Bologna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

