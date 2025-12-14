Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Scamacca, Effetto Palladino: 5 gol e 1 assist in 7 partite

Contro il Cagliari, l'azzurro ha voluto giocare a tutti i costi anche se aveva 38 di febbre: doppietta d'autore e, dopo il ko al Chelsea, la Dea vola anche in campionato. Per la felicità di Gattuso in vista del playoff mondiale
1 min
Tagsscamaccapalladinoatalanta
Atalanta

Atalanta

Tutte le notizie sulla squadra

E pensare che, sino a due ore prima di affrontare il Cagliari, aveva 38 di febbre e non avrebbe dovuto giocare. Invece, Scamacca ha voluto esserci a tutti i costi. Risultato: un colpo di tacco, il secondo di rapina e, a tre giorni di distanza dal ko al Chelsea, l'Atal

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS