Raspadori all'Atalanta, la stoccata di Palladino: "La società è ambiziosa ed è riuscita a prenderlo"

" Raspadori è un calciatore forte, che ha completato il reparto offensivo alzando il livello. Mi è sempre piaciuto molto e la società, essendo molto ambiziosa, è riuscita a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti". Così Raffaele Palladino alla vigilia di Pisa-Atalanta , gara valida per la ventunesima giornata di Serie A . Palladino ha voluto elogiare l'Atalanta che con un blitz gli ha messo a disposizione l'attaccante della Nazionale spendendo oltre 20 milioni per strapparlo a titolo definitivo all'Atletico. Questo ha fatto la differenza anche nei ragionamenti di Raspadori stesso che, tra i vari dubbi sulla proposta della Roma, aveva anche quello sulla formula del trasferimento: non voleva prestiti, ma una stabilità forte per lui e la famiglia.

Palladino: "Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni"

Palladino ha poi aggiunto: "Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni. Oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini e Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento. Sono molto soddisfatto. Ho una squadra pronta a tutto e in cui tutti sanno cogliere le occasioni. Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo perché le cosiddette piccole ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza. Affrontiamo una squadra difficile. Servirà la mentalità giusta".

Pisa-Atalanta, Palladino: "Recuperati Kossounou e Kolasinac"

Il punto sull'infermeria: "Kossounou sta bene. Ha fatto allenamento differenziato e ci sarà così come Kolasinac, che ha recuperato dall'infortunio. Non ci saranno Bellanova, Djimsiti e Lookman". Infine, una chiosa su Zalewski: "È capace di adattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, ma è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo".