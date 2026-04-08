La Serie A al 70% non è italiana ma il Modello Atalanta va controcorrente

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Il Corriere dello Sport l'ha denunciato in prima pagina, nell'edizione dell'8 aprile 2026: "Povera Nazionale, ecco lo scandalo. Nella prima giornata dopo il 3° flop mondiale, i numeri shock della crisi: solo 64 italiani su 220 titolari. La Serie A è ripartita con il 70,9
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