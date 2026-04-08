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mercoledì 8 aprile 2026
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La Serie A al 70% non è italiana ma il Modello Atalanta va controcorrente

Dopo la denuncia del Corsport, c'è chi dice no ai troppi stranieri: 12 azzurri chiamati da Gattuso sono passati da Zingonia (Carnesecchi, Bastoni, Mancini, Palestra, Scalvini, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Raspadori, Retegui, Cambiaghi, Scamacca); 5 sono cresciuti tutti nel vivaio
Xavier Jacobelli
1 min
Tagsatalantanazionaleazzurri
Atalanta

Atalanta

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Il Corriere dello Sport l'ha denunciato in prima pagina, nell'edizione dell'8 aprile 2026: "Povera Nazionale, ecco lo scandalo. Nella prima giornata dopo il 3° flop mondiale, i numeri shock della crisi: solo 64 italiani su 220 titolari. La Serie A è ripartita con il 70,9

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