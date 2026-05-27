D'Amico non è più il direttore sportivo dell'Atalanta: il comunicato

Adesso è ufficiale. Dopo quattro anni, Tony D'Amico non è più il direttore sportivo dell' Atalanta . A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale. D'Amico è il principale candidato per raccogliere l'eredità di Massara come direttore sportivo della Roma .

Atalanta, ufficiale la separazione con D'Amico

Il comunicato dell'Atalanta con cui ha annunciato la separazione con D'Amico: "Grazie Tony D'Amico.Club e il direttore si salutano con reciproca gratitudine. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme, le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del Direttore Sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il Direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro". L'Atalanta si prepara così a una rivoluzione per la prossima stagione, nella quale disputerà la Conference League, con la separazione di D'Amico che anticiperà il sempre più probabile arrivo di Maurizio Sarri.

D'Amico-Atalanta: addio dopo quattro anni. La Roma lo vorrebbe come post-Massara

L'avventura di Tony D'Amico all'Atalanta era iniziata nell'estate del 2022, dopo quattro anni all'Hellas Verona, nei quali conquistò una promozione in A e tre piazzamenti nella parte sinistra della classifica. In nerazzurro ha conquistato l'Europa League nel 2024, con Gasperini in panchina. Proprio la Roma vorrebbe ricomporre questa coppia, con D'Amico prescelto per diventare il nuovo direttore sportivo.