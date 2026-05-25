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lunedì 25 maggio 2026
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Sarri lascia la Lazio ed è vicino all'Atalanta: prenderà il posto di Palladino

Mancano solo le firme per il 'matrimonio' a Bergamo. E nella capitale è sempre più vicino l'arrivo di Gattuso come suo successore
2 min
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Dopo una stagione decisamente complicata, Maurizio Sarri lascia la Lazio ed è pronto a prendere il posto di Raffaele Palladino sulla panchina all'Atalanta.

Sarri lascia la Lazio e va all'Atalanta al posto di Palladino

Dopo il nono posto in campionato e la finale di Coppa Italia persa contro l'Inter, l'ormai ex tecnico biancoceleste ha deciso di lasciare il club per divergenze con la società dopo l'ultima partita all'Olimpico contro il Pisa con poco più di tremila spettatori presenti, visto che la protesta dei tifosi contro il presidente Lotito non accenna a placarsi.

 

Sarri-Atalanta, mancano solo le firme. Alla Lazio andrà Gattuso

Per l'allenatore classe 1959 mancano soltanto le firme sul contratto e, in attesa di definire cifre e durata, sarà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il suo successore nella capitale sarà invece molto probabilmente l'ex ct Gennaro Gattuso.

 

 

 

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