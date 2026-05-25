Gattuso alla Lazio, ci siamo: manca solo la firma, prenderà il posto di Sarri
La Lazio accelera per il futuro e il nome in cima alla lista sembra ormai essere quello di Gennaro Gattuso. L’ex commissario tecnico dell’Italia sarebbe infatti vicino a raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta. A Formello si lavora alla nuova programmazione tecnica e, nonostante i condizionali restino obbligatori, la sensazione è che questa volta l’accordo possa davvero andare in porto. Gattuso ha ascoltato la proposta del presidente Claudio Lotito, valutando però con attenzione tutti gli aspetti della situazione. La volontà di tornare in panchina è forte, ma allo stesso tempo l’allenatore calabrese vuole evitare scelte avventate o progetti considerati troppo rischiosi. Dopo le esperienze italiane con Milan e Napoli, negli ultimi anni Gattuso aveva preferito misurarsi all’estero, guidando Valencia, Olympique Marsiglia e Spalato prima dell’esperienza sulla panchina azzurra. Nei giorni scorsi aveva anche respinto l’ipotesi Torino, giudicando poco convincente la proposta presentata dal presidente Cairo.
Il precedente del 2019 e la telefonata di Lotito
Quello tra Gattuso e la Lazio è un rapporto che avrebbe potuto nascere già diversi anni fa. Il precedente risale infatti al 2019 ed è rimasto famoso negli ambienti biancocelesti. Durante l’intervallo della sfida tra Lazio e Atalanta, con la squadra allora allenata da Simone Inzaghi sotto di tre reti, Lotito telefonò a Gattuso per offrirgli la panchina. La rimonta firmata dalla tripletta di Ciro Immobile cambiò però completamente lo scenario. Gattuso, che nel frattempo stava viaggiando verso Roma ed era arrivato all’altezza di Orte, ricevette una seconda chiamata del presidente biancoceleste, che prese tempo dopo il clamoroso ribaltone del secondo tempo. L’ex tecnico del Napoli tornò così a Gallarate, mentre Inzaghi rimase saldo sulla panchina laziale. Oggi, a distanza di anni, l’incrocio potrebbe finalmente concretizzarsi. Prima dovrà arrivare l’uscita definitiva di Sarri, poi eventualmente l’annuncio del nuovo allenatore. Si attendono la firma e la fumata bianca.