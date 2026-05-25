Gattuso alla Lazio, ci siamo: manca solo la firma, prenderà il posto di Sarri

La Lazio accelera per il futuro e il nome in cima alla lista sembra ormai essere quello di Gennaro Gattuso. L’ex commissario tecnico dell’Italia sarebbe infatti vicino a raccogliere l’eredità di Maurizio Sarri, destinato all’Atalanta. A Formello si lavora alla nuova programmazione tecnica e, nonostante i condizionali restino obbligatori, la sensazione è che questa volta l’accordo possa davvero andare in porto. Gattuso ha ascoltato la proposta del presidente Claudio Lotito, valutando però con attenzione tutti gli aspetti della situazione. La volontà di tornare in panchina è forte, ma allo stesso tempo l’allenatore calabrese vuole evitare scelte avventate o progetti considerati troppo rischiosi. Dopo le esperienze italiane con Milan e Napoli, negli ultimi anni Gattuso aveva preferito misurarsi all’estero, guidando Valencia, Olympique Marsiglia e Spalato prima dell’esperienza sulla panchina azzurra. Nei giorni scorsi aveva anche respinto l’ipotesi Torino, giudicando poco convincente la proposta presentata dal presidente Cairo.