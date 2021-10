Bologna, Mihajlovic: "Faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto"

NAPOLI - "Faccio il tifo per il Napoli per lo scudetto": dopo la sconfitta sul campo dei partenopei, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic si dimostra ancora una volta un gran signore. Non che manchino argomenti per recriminare all'allenatore rossoblù, che anche in questa giornata deve affrontare il tema arbitri: "Abbiamo perso contro una squadra più forte - ammette ai microfoni di Sky - probabilmente avremmo perso anche senza i due rigori. Non voglio commentare l'arbitraggio, anche se è strano che dopo le partite del Bologna mi venga sempre chiesto le situazioni fischiate a nostro sfavore. Mi ricordo un'espulsione di Soriano per una gomitata con rigore contro, oggi sull'1-0 ho visto una gomitata di Osimhen e nessuno ha detto niente. Diventa difficile affrontare le partite se una volta giochi in nove e una volta con due rigori contro. Sono già più forti in partenza, così diventa impossibile. Ora però andiamo avanti - conclude Mihajlovic - i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato, come dimostra il primo gol subìto: l'abbiamo preso su una palla in uscita che avevamo studiato".