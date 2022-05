Bologna, Sartori nuovo ds all’arrivo di Saputo

BOLOGNA - Giovanni Sartori compie un altro passo importante in direzione Bologna, perché Riccardo Bigon, al contrario, è sempre più in uscita. Nonostante abbia un contratto fino a giugno 2023 il dirigente arrivato nell’estate del 2016, lascerà la società al termine di questa stagione. A dare notizia all’attuale direttore sportivo rossoblù della volontà di Joey Saputo di ripartire, dopo 6 stagioni trascorse insieme, con un nuovo responsabile dell’aera tecnica è stato Claudio Fenucci.

Bologna, l'incontro L’amministratore delegato del club ha incontrato ieri a Casteldebole l’uomo mercato, rientrato, proprio nelle scorse ore, dal viaggio a Londra per trattare con Arsenal, Brentford e Tottenham le possibili cessioni non solo del nazionale svedese Mattias Svanberg e dello scozzese Aaron Hickey, ma anche del centrocampista olandese Jerdy Schouten. Trattative che però non porterà avanti Riccardo Bigon. Forse, allora, si sarebbe potuta posticipare, fino all’insediamento del nuovo diesse, la trasferta londinese? Alla luce di quella che già da diverso tempo è diventata l’idea del presidente Saputo la risposta potrebbe essere sì. Ma il viaggio oltremanica ha avuto comunque una sua grande utilità. La società rossoblù potrà capire subito, già prima dell’apertura del mercato estivo, fino a che punto sia concreto l’interesse per questi tre giocatori del Bologna delle squadre di Premier League.

Saputo, Fenucci e Di Vaio: il piano mercato Informazioni importanti, utili per imbastire un piano mercato con il nuovo responsabile dell’area tecnica. È facile prevedere che nel primo summit tra Joey Saputo, i dirigenti Fenucci e Di Vaio e il nuovo direttore sportivo verrà deciso chi potrà essere sacrificato e a che prezzo per poi con quelle entrate economiche impostare le operazioni di mercato. Sempre tenendo presente che Svanberg andrà in scadenza di contratto a giugno 2023 e di conseguenza, visto che ancora non c’è stato il rinnovo, non venderlo quest’estate vorrebbe dire perderlo successivamente a zero. Ma prima ci sono ancora gli ultimi tasselli da incastrare. È facile immaginare che Claudio Fenucci nelle scorse ore abbia parlato di nuovo con Sartori.