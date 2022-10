Juve-Bologna, Barrow si arrende: le scelte di Thiago Motta

BOLOGNA - Barrow non recupera per la trasferta di domani a Torino. Musa ci ha provato a tenere duro, a stringere i denti per esserci contro la Juventus, ma la sua caviglia destra non glielo permette. Nell’ultima giornata di campionato prima della sosta contro l’Empoli l’attaccante gambiano aveva preso una leggera storta e una forte contusione alla gamba destra che lo aveva costretto ad un po’ di terapia e di allenamenti in solitaria. Poi il rientro in gruppo: sabato Barrow aveva seguito i ritmi dei compagni nella seduta atletica tra campo e palestra e anche martedì alla ripresa dei lavori era riuscito ad allenarsi con il resto della squadra. Ma mercoledì un pestone rimediato proprio sul piede destro lo ha mandato di nuovo ko. Subito c’era stato l’intervento dei sanitari. Musa aveva testato l’appoggio a terra e poi dopo una decina di minuti era rientrato in campo per calciare, salvo poi uscire di nuovo prima della partitella. E da allora non si è più allenato coi compagni: ieri proprio Motta ha confermato che Barrow non sarà a disposizione per domani. L’allenatore del Bologna ha invece recuperato Soumaoro, ieri schierato in una difesa a quattro al fianco di Posch.