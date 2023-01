Bologna-Cremonese, le pagelle dei rossoblù

Molto reattivo sui palloni spigolosi. Un paio di uscite coraggiose, da apprezzare. Fermo sul rigore.







Capace di produrre spinta offensiva e qualità. Sua la bella conclusione del primo tempo: forte, ma centrale.







Attentissimo. Nel secondo tempo il duello con Felix è sulla velocità. Buona partita, piena di attenzione.







Guardia alta, nessuna sbavatura da segnalare nella sua zona. Non tocca la palla sul secondo rigore contestato (e poi non dato).







Non è preciso come dovrebbe, ma il suo lavoro sull’esterno - seppure lodevole - non può bastare. Bella anche la punizione a giro, avrebbe meritato di più.

Bologna-Cremonese 1-1, decidono il gol di Okereke e l'autorete di Chiriches





Sa essere puntuale, ma non sfrutta ancora come si deve le sue qualità infinite.







Gioca di prima, detta i tempi, è sicuro di sé e chiede sempre la palla sui piedi. Ancora macchinoso in alcune situazioni.







Non è mai fortunato quando cerca la porta: davanti si trova spesso un muro. Bravissimo sul colpo di testa che impegna Carnesecchi, da quella respinta arriverà il gol del pari.







Viene punito per un tocco di mano incredibile; l’arbitro assegna il rigore. Gioca una buona partita, ma può certamente dare di più.







Non sempre riesce a fare quello che Motta vuole da lui. Impegno sì, da rivedere alcune situazioni.







Quanta grinta nella sua partita. Vuole incidere, ma la foga gli fa scegliere anche soluzioni precipitose. Energico anche nel secondo tempo.

Non riesce a trovare la sua dimensione. Corre e si sacrifica, rientra e pressa. Primo tempo molto dispendioso, condito di imprecisioni e nessun pericolo reale.







Bravo a essere nel posto giusto al momento giusto (anche se la deviazione sul pari non è sua). Poi diventa lezioso.







Dopo un periodo di grande forma, il capitano sta nuovamente faticando un po’. Nel complesso è sufficiente.