Bologna, Thiago Motta mastica amaro: "È colpa mia"

TORINO - Amarezza e delusione nelle parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, dopo il ko rimediato in trasferta contro il Torino di Juric: "Nel primo tempo, in particolare nella prima parte, non abbiamo trovato gli spazi giusti per giocare la palla. È colpa mia perché l’avevo preparata così e non ha funzionato. Con il passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo avuto più possesso. Dovevamo fare meglio, anche se il Torino ha fatto una bella gara, una squadra che ha difeso bene il risultato. I cambi? Ho fatto entrare Zirkzee perché era il suo momento, si era allenato forte in settimana e ha fatto abbastanza bene - aggiunge Thiago Motta -. Il Torino è una squadra forte nel non far giocare la squadra avversaria. Loro sono riusciti a pressare bene i nostri centrocampisti che non riuscivano mai ad avere lo spazio per giocare il pallone. Noi possiamo fare di più e meglio, lo abbiamo dimostrato altre volte. Al Torino vanno fatti comunque i complimenti".