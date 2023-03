Thiago Motta: "Il miglior Bologna contro la Lazio. Arnautovic? Vi spiego tutto"

BOLOGNA - A due giorni dalla sfida in campionato contro la Lazio, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Bologna, Thiago Motta: "Con il Torino non abbiamo giocato per i primi 30/35 minuti. Ko difficile da digerire, onn siamo stati in grado di creare occasioni pericolose per pareggiare la partita". Inevitabili le domande su Arnautovic: "Non è detto che con un attaccante in più si crea di più. Preferisco parlare di un merito degli altri che un demerito di un giocatore. Arna lo stiamo aspettando. Sicuramente avrà il suo momento, non dimentichiamo che era fuori da 40 giorni. Dai leader della squadra mi aspetto sempre qualcosa in più. Parlo di Arna, ma anche di Medel, De Silvestri o Soumaoro. Non ci sono problemi a livello umano con Marko. Sono scelte professionali, sono stato molto chiaro dal primo giorno. Non c'è nella di personale, non ci sono mancanza di rapporti, questo qua dentro non esiste". Su Orsolini, Zirkzee e Schouten: "Riccardo ha un fastidio da un pò, dobbiamo valutarlo. Zirkzee è migliorato in diversi aspetti, ma può crescere ancora. Con le due doti tecniche e fisiche può diventare un grande giocatore. Schouten lo vedo molto bene. Si sta allenando al massimo come Medel, possono giocare insieme". Una battuta su Milito: "Ha detto che sogna l'Europa? Gli voglio molto bene a lui e alla sua famiglia. Mi fa piacere sentire belle parole da un ragazzo serio, con cui ho fatto un percorso incredibile. Adesso voglio pensare solo alla Lazio".