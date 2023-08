Thiago Motta furioso, la frase urlata all'arbitro dopo il rigore negato in Juve-Bologna

Minuto 71 di Juve-Bologna: Thiago Motta non prende bene la scelta dell’arbitro Di Bello di non fischiare un rigore in favore del Bologna dopo un contrasto tra Iling-Junior e Ndoye in area della Juve. Come riferisce da Dazn, l’allenatore si sarebbe lasciato andare ad una vera e propria furiosa protesta verso il direttore di gara: "Questo lo dovevi fischiare subito, non avresti neanche bisogno del Var". Risultato? Proteste dalla panchina del Bologna con Thiago Motta ammonito e un suo collaboratore espulso.