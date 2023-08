Bologna furioso per un rigore non dato contro la Juve. Bufera social: "Vergogna!"

TORINO - Al 71' di Juventus-Bologna un episodio molto dubbio, che l'arbitro Di Bello valuta regolare, scatena la furia di Thiago Motta e di tutta la panchina rossoblù: Ndoye si fionda su un pallone vagante a pochi passi dalla porta, lasciata sguarnita da Perin, ma finisce a terra dopo il contatto con Iling, che da dietro lo tampona. Per Di Bello non c'è rigore, il Var non interviene e sui social scoppia la bufera.