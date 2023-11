Il Bologna raddoppia, De Silvestri diventa speaker al Dall’Ara

BOLOGNA - Le sfide di Coppa Italia danno la possibilità agli allenatori di fare un po’ di turn over. Il capitano del Bologna Lorenzo De Silvestri finisce in panchina, ma non perde il buonumore. L’ex terzino della Lazio ha seguito con grande passione la partita contro il Verona e, al momento del raddoppio di van Hooijdonk - come riporta il Resto del Carlino - si sostituisce allo speaker del compagno per celebrarlo insieme al resto dello stadio.