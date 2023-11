Infortunio Orsolini: le sue condizioni, Bologna in ansia

Il Bologna perde almeno per il momento Riccardo Orsolini. L'esterno rossoblù si è fermato a pochi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali. Brutte notizie per Thiago Motta quindi, visto che lunedì ci sarà la sfida casalinga contro il Torino. Al termine dell'allenamento odierno infatti, Orsolini ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni, ma la sua presenza nel prossimo impegno di serie A è a forte rischio.