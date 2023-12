A Thiago Motta il Premio “Andrea Fortunato-Lo sport è vita”

È in programma mercoledì 6 dicembre alle ore 16, presso il Salone d’Onore della sede nazionale del CONI, a Roma, la XIV edizione del Premio “Andrea Fortunato – Lo sport è vita” e la IV edizione del Premio “Fioravante Polito”, organizzato dalla Fondazione Fioravante Polito di S. Maria di Castellabate (Sa), dedicati quest’anno alle 39 vittime dell’Heysel del 1985 e a Giulia Cecchettin. L'obiettivo della Fondazione, che nel comune di Castellabate (SA) alla fraz. Santa Maria ha istituito la Biblioteca ed il Museo del Calcio Andrea Fortunato, è quello di rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato ad Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani; e che mira ad inserire anche gli esami ematici tra quelli attualmente previsti per ottenere l'idoneitaà sportiva. Dell'importanza della prevenzione e dell'impegno del mondo dello sport si parlerà nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Antonio Vuolo che si concluderà con la cerimonia di assegnazione del Premio Andrea Fortunato. “Il passaporto ematico è un passo avanti per la tutela della salute degli sportivi, dalle scuole calcio ai professionisti – dichiara Davide Polito, Presidente della Fioravante Polito -. Sono convinto che l'adozione del Passaporto Ematico possa rivoluzionare la pratica sportiva nel nostro Paese rendendola per i nostri giovani molto piuù sicura. La nostra visione è quella di un ambiente sportivo in cui la salute è al centro, dove la prevenzione diventa una pratica quotidiana essenziale per tutti gli appassionati, dai debuttanti ai professionisti."