Bologna, una squadra dotata di pensiero positivo

Sette giorni, da domenica alle 18 fino a ieri alle 17, compresi i recuperi sono 320 minuti in campo, divisi in sei tempi regolamentari e due supplementari. Energie fisiche e nervose lasciate sul prato in dosi massicce, soprattutto per una squadra non abituata a ritmi così serrati. Per questo la partita con l’Atalanta era quella più complicata, nascondeva rischi che il Bologna in questa stagione, ma anche in quelle passate, non aveva mai affrontato. Complicazioni e rischi che la rete di Ferguson, con la fascia di capitano al braccio, ha dissolto. E’ un momento straordinario per la creatura di Thiago Motta. L’ha pensata, costruita e modellata a suo piacimento, le ha dato vita e garbo, forza e virtù. L’ha dotata di un pensiero positivo che la sostiene in ogni momento della partita, anche se va in sofferenza, come è successo ieri pomeriggio fra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo quando l’Atalanta ha creato una mezza dozzina di occasioni da gol. Era l’avversario peggiore che potesse capitare al Bologna in fondo a questa fantastica settimana, la forza fisica e l’aggressività del calcio di Gasperini (che Thiago conosce bene) ha tolto ai rossoblù lucidità e brillantezza, ma non la convinzione, non la fiducia in loro stessi. I bergamaschi hanno avuto più di una possibilità per segnare e probabilmente anche per vincere, però l’impianto bolognese ha retto e alla fine, proprio perché pensa positivo, il Bologna s’è preso i tre punti.