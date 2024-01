Il Bologna ha ripreso la preparazione in vista del match con il Milan. Dopo la sconfitta rimediata con il Cagliari, la squadra di Thiago Motta vuole tornare al successo per non perdere troppo di vista il quarto posto della classifica. Il tecnico dovrà fare a meno di Saelemaekers, il quale ha già saltato la trasferta all'Unipol Domus per infortunio.