Fenucci: "Futuro Thiago Motta? Vedremo nei prossimi giorni"

Il futuro di Thiago Motta è sempre più un rebus. L'allenatore del Bologna ha il contratto in scadenza e il rinnovo non è ancoa arrivato. Il suo agente pochi giorni fa ha parlato delle prospettive dell'italo-brasiliano, allontanandolo da Napoli . Ha provato a fare chiarezza l'amminuistratore delegato del Bologna Claudio Fenucci .

Bologna, Fenucci sul futuro di Thiago Motta

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Non ci sono novità, la cosa positiva è che lui e il suo staff lavorano qui come se avessero un contratto a lungo con noi. Hanno in testa solo il Bologna. Si parla anche troppo del futuro di Thiago e del futuro dei calciatori, che sono tutti di proprietà del Bologna. Parliamo del presente e il presente è che siamo in lotta per un grande obiettivo e questo richiede la concentrazione di tutti".