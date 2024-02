Thiago Motta al Napoli? Il commento dell'agente: "Non verrebbe mai"

Da tempo Thiago Motta viene accostato alla panchina del Napoli dopo l'ottimo lavoro su quella del Bologna . Si era avvicinato già per il post Spalletti e voci lo danno come prossimo allenatore dopo Mazzarri . Sulla situazione però è intervenuto l'agente dell'allenatore Dario Canovi che lo ha fermamente allontanato dall'ipotesi azzurra.

Motta al Napoli? L'agente lo allontana

Queste le parole del procuratore ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.