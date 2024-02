Serie A, il Bologna batte il Verona e vola al quarto posto

BOLOGNA - Al Dall’Ara è festa grande: il Bologna batte per due a zero il Verona e stacca momentaneamente l’Atalanta. Il quarto posto in solitaria della formazione di Thiago Motta è frutto di un rendimento eccellente, di scelte azzeccate in chiave mercato e di un leader in panchina che sta portando la squadra ai vertici del calcio italiano. La sfida contro il Verona non è semplice, ma alla fine il risultato è legittimo e rispecchia quanto visto in campo.