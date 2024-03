Thiago Motta risponde all'Atalanta: "In credito con gli arbitri? Il Bologna..."

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Atalanta-Bologna , gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A in programma domenica 3 marzo alle 18 al Gewiss Stadium . I nerazzurri bergamaschi arrivano alla partita trascinandosi dietro l'eco delle polemiche generate dalla direzione di gara nel recupero del match di campionato contro l 'Inter . Il tecnico deI felsinei non fa una piega: "Le parole di Percassi non mi preoccupano. L' Atalanta farà la sua miglior partita, come noi e come la squadra arbitrale. Se parliamo di credito verso gli errori arbitrali il Bologna ha un credito di dieci anni, ma non è il caso di lamentarsi ed è meglio pensare alla prossima partita, rispettare il gioco e fare il nostro massimo".

Thiago Motta sull'Atalanta

Contro alla rovescia per lo scontro diretto: "L'Atalanta è una squadra forte del nostro campionato e non lo devo dire io. Basta guardare le classifiche degli ultimi anni. Portano qualcosa in più che è la mentalità del loro allenatore. Non è una squadra che è solo arrivata, si mantiene anche in vetta al campionato con Juventus, Inter e Roma. L'Atalanta si è mantenuta lì, ed è la cosa più difficile. È uno spareggio Champions? È la prossima partita, tutto il resto non conta".

Thiago Motta applaude Gasperini

Thiago Motta non ha lesinato parole al miele per Gasperini: "Sì, sicuramente c'è qualcosa di Gasperini nel mio Bologna. Con lui al Genoa ho visto tante cose belle nel modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano. Per la costanza che ha lui con l'Atalanta c'è solo ammirazione, mi porto dietro tante cose che ho imparato con lui".