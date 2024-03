Bologna, retroscena di una notte magica: Orsolini sbuca dal tettuccio della Smart

Ci ricorderemo a lungo dell’altra notte, quella in cui tutto l’amore sembrava essersi riunito lì, fuori da cancelli di Casteldebole. A testimoniarlo c’erano la luna, i fuochi d’artificio, le sciarpe, i fumogeni, e i clacson che suonavano come le campane il giorno di festa. Nessuno voleva andarsene. Notte infinita, notte di campioni . Erano in mille fuori dal centro tecnico, tutti lì ad aspettare gli eroi di Bergamo, quelli che a forza di vincere stanno spingendo il Bologna su su su, in direzione Champions League. A un certo punto Orsolini è uscito dal tettuccio della sua Smart , si è messo a urlare di gioia, a mulinare le mani al vento, a «gòdere» come dice sempre Thiago Motta. A Zirkzee invece facevano il gesto della mitraglia, quel suo modo di esultare quando segna un gol che è diventato tanto iconico da essere replicato e riproposto in ogni occasione. Magie del calcio. L’olandese da dentro la macchina sorrideva, impazzito pure lui. Cosa sta succedendo a Bologna lo testimoniano i video, quelli che rimbalzano da un WhatsApp all’altro in una catena di gioia senza tregua. L’accoglienza di domenica sera alla squadra è stata così bella che in molti l’hanno voluta filmare: un ricordo da custodire e da rivedere magari un giorno tra molti anni, chissà .

Bologna, una notte da leoni

Dietro le immagini c’è però qualcosa di ben più insondabile, che ha a che fare con la storia e con il suo processo. È difficile captare i momenti fatali, le curve a gomito del destino in cui tutto può cambiare. Sono attimi decisivi che solo il tempo e la distanza rendono evidenti. Ma lo sport, che è fatto di classifiche e gesti, aiuta a elaborare il processo molto più in fretta. Infatti a Bologna lo hanno capito tutti che sta succedendo qualcosa di unico. Qui si sta scrivendo la storia del club, una storia nuova e bella, che nemmeno i paragoni valgono più. Non riguarda più solo una partita vinta o una serie di risultati utili, è qualcosa di molto più grande e complesso, che segna un momento storico della città. Il sindaco Matteo Lepore ha postato: «E poi arriva La Partita. Quella che consacra un campionato strepitoso, il timbro con su scritto: una Grande squadra tra le Grandi. Che Bologna». Il Bologna che Cesare Cremonini ha seguito in tivù. «Questa è una partita che resterà nella storia». Il successo di Bergamo contro l’Atalanta, la squadra che (lo ha detto Motta) da tante stagioni si è ritagliata un posto tra le big, resterà perché porta Bologna in una dimensione più alta, più competitiva. I tifosi lo sentono. E anche i giocatori lo hanno compreso. Una volta scesi dal pullman si sono avvicinati ai cancelli: le persone si complimentavano, facevano cori, volevano selfie, autografi, strette di mano. Testimonianze di una notte da leoni.

Bologna, contro l'Inter Dall'Ara esaurito

L’appuntamento è stato spontaneo, come sempre in questi casi. Dopo la partita qualcuno ha fatto partire un messaggio, poi un altro, un altro ancora. Un giro di messaggini per dire «dài, andiamo a Castel, andiamo a salutare i regaz». Alle 22.30 il piazzale era già pieno, non ci stava più uno spillo. Altre volte era successo. E negli anni questi rendez-vouz spontanei avevano decorato una vittoria, celebrato un grande risultato. No, questa volta è di più. Non ci sono paragoni. Molto più tardi delle 23, quando il pullman è sbucato dalla strada, è stata l’apoteosi. Erano in mille, ma sembravano molti di più. Anche Motta si è gongolato nel momento, aveva gli occhi emozionati, il sorriso nervoso di chi non sa bene cosa dire, cosa fare, come ringraziare. Non può esserci abitudine davanti a tutto questo amore. Un amore che ha più volte dichiarato in questi mesi, soprattutto nelle ultime due settimane: «Le luci vanno ai ragazzi. Senza di loro non siamo niente. La gente ha il diritto di sognare», ha sempre detto Thiago. È per questo che il tecnico ha lasciato la scena alla squadra ancora una volta, una volta di più. Per la sfida contro l’Inter si annuncia un Dall’Ara esaurito, è già sold out. Nessuno vuole mancare. Essere parte della storia è proprio bello.