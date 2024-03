Zirkzee, quanto mercato: è il desiderio di Milan e Juve

Zirkzee, il Bayern ha la priorità

Sia Milan che Juventus sono convinte di voler investire su una delle rivelazioni di questa stagione in Serie A e prendere un futuro campione. Ma prima di tutto bisogna comprendere a fondo le intenzioni del Bayern, che ha una corsia preferenziale per Zirkzee. Infatti il club di Monaco conserva una percentuale del 35% sull’eventuale plusvalenza che realizzerà il Bologna in caso di cessione, ma soprattutto potrebbe riportare alla base Zirkzee in base ad una clausola di riacquisto da 40 milioni inserita nel contratto del giocatore nella trattativa di cessione al Bologna. Inoltre il Bayern si è riservato anche la possibilità di pareggiare offerte di importo superiore prevenienti da altre società. Tutto questo per non perdere il controllo sull’attaccante olandese. Mossa astuta, considerando che ad oggi Zirkzee è tra i giocatori più richiesti dalle big in Italia e anche in Europa. Milan e Juve potranno entrare in azione con decisione solo se il Bayern dovese farsi da parte.