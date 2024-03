Bologna, io mi fido di Sartori

Le cose del Bologna le leggo e le ascolto dovunque. Ma per capire bene l’aria che tira ho bisogno di un tassista. Bolognese, naturalmente. Come a Roma, dove il dibattito su ruote era perfetto (non vi dico quando beccavo il famigerato driver degli Irriducibili laziali). Non era forse Montanelli quello che raccomandava, una volta arrivati a New York, di parlare coi tassisti e poi faceva il pezzo per il Corsera? Purtroppo, quando toccò a me, i tassinari della Mela erano vietnamiti, afghani, congolesi, nigeriani. O ispanici incazzosi. Eccolo, allora, il tassista bolognese. L’ho incontrato l’altro giorno. Comincia lui, assertivo. Non come quelli delle altre città che chiedono subito un parere al cosiddetto esperto (moi). «Per me vendono tutti». Non fa neanche il nome del Bologna. E io: - Penso proprio di sì. So che gli è venuto un colpo, ma tiene botta: «Tanto qui i bei tempi non torneranno. Dopo che Gazzoni a s’è rvinè qui non caccia più un euro nessuno». - Mi spiego meglio: vendono tutti, o quasi, per far meglio ancora. Tenga presente che se arriviamo in zona Champions è come se avessimo vinto lo scudetto. E allora? Pensi al Napoli, e dico il Napoli perché mi piace. Ha vinto alla grande, si è tenuto Kvaratskhelia e Osimhen che se li vendevano dopo facevano gli arabi, e che cosa hanno ricavato? Una figura di tolla. Oh, son dietro a noi di nove punti.