Thiago Motta stregato da De Rossi: “Ho un’ammirazione enorme per lui”

BOLOGNA - Cresce l'attesa per lo scontro diretto che vale l'approdo alla prossima edizione della Champions League tra la Roma e il Bologna, in programma lunedì 22 aprile all'Olimpico (calcio d'inizio alle ore 18:30) e valido per la 33esima giornata di Serie A. Un match che vale tanto per i rossoblù del tecnico Thiago Motta, che ha presentato il match contro i giallorossi in conferenza stampa: "Sarà una bella partita da giocare contro una squadra costruita per determinati traguardi - sottolinea l'allenatore del Bologna -. Noi cercheremo di imporre il nostro gioco, abbiamo grande rispetto dell'avversario ma siamo pronti a fare una grande prestazione. Vengono da una grande partita in Europa League, ora affronteranno i campioni di Germania (il Bayer Leverkusen, ndr) e questo denota la loro forza. Da parte nostra c'è grande concentrazione e determinazione a fare una grande partita".