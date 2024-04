Il Bayer Leverkusen sfida ancora la Roma: "Sarà la nostra rivincita”

ROMA - Non li ha battuti ancora nessuno. Segnate questa data: 27 maggio 2023. E’ il giorno dell’ultima sconfitta in partite ufficiali del Bayer Leverkusen, che un paio di settimana prima aveva subìto anche l’1-0 fatale dalla Roma di Bove. Era l’ultima di Bundesliga e, senza più motivazioni, i ragazzi di Xabi Alonso si sbriciolarono nello stadio del Bochum (0-3). Da allora però parliamo di un rullo compressore: 36 vittorie e 6 pareggi in 42 partite tra campionato e coppe, con lo storico titolo che ha trasformato il brutto anatroccolo soprannominato Neverkusen in cigno brillante e vincente e una finale di Coppa di Germania da giocare da grande favorito contro il Kaiserslautern, che oggi occupa il penultimo posto in seconda divisione.