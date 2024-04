Cremonini tifoso, all'Olimpico impazzisce per il suo Bologna

Nel giorno del suo quarantaquattresimo compleanno era stato proprio Zirkzee , autore del gol del momentaneo 2-0 all' Olimpico contro la Roma , a omaggiarlo con la sua maglia autografata: Cesare Cremonini è stato reso felice ancora una volta dall'attaccante e dal "suo" Bologna .

Roma-Bologna 1-3, la gioia di Cesare Cremonini

Gli uomini di Thiago Motta si sono imposti con il risultato di 3-1 nella capitale dove avevano già battuto la Lazio di Maurizio Sarri. Il cantautore, presente in tribuna, ha esultato per l'impresa Champions della squadra del suo cuore che gli sta regalando grandi emozioni così come a tutti i tifosi rossoblù.