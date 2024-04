Roma-Bologna diretta: segui la partita di Serie A LIVE

ROMA - Una partita tutta da vivere che mette in palio punti per un posto Champions. Roma-Bologna è uno spareggio per la grande Europa, all’Olimpico chi vince si porta a casa una vittoria doppia. I ragazzi di Thiago Motta sono al momento quarti con 59 punti, i giallorossi quinti a 55 (con i 20’ da recuperare contro l’Udinese).

Cronaca e statistiche di Roma-Bologna

18:42

9’ - Prima grande chance per la Roma

Va via Dybala sulla destra, poi palla in mezzo per El Shaarawy che apre l’interno, ma manda fuori.

18:41

Lo striscione della Tevere

“Con la Roma contro ogni ingiustizia”, recita lo striscione apparso in Tribuna Tevere. Chiaro riferimento alla polemica con la Lega per la gara da recuperare con l’Udinese il prossimo 25 aprile.

18:39

5’ - Scontro Zirkzee-Paredes

Giallo per Zirkzee e Paredes, i due a palla lontana si sono spintonati. Polemiche De Rossi contro Maresca. L'argentino, diffidato, salterà la sfida con il Napoli.

18:30

Roma-Bologna, inizia il match all'Olimpico

Minuto di silenzio per la terribile scomparsa del calciatore di Mattia Giani. Poi si parte all'Olimpico! Qui la reazione di Mancini al minuto di silenzio per Giani.

18:19

Roma, le parole di De Rossi nel pre partita

“Thiago è un allenatore che sorprende, che cambia. Hanno giocato tante volte contro squadre importanti con possesso pappa e in maniera offensiva. Noi abbiamo preparato le due opzioni. Saremo pronti ad ogni sorpresa. Abraham? Importante avere energia. L’infortunio ti dà frustrazione, vorresti spaccare il mondo. Deve concentrarsi sul calcio, non disperdere le energie in cose meno importanti. Gli ho parlato, sta bene, ho grande fiducia in lui. Siamo qui con tanta fiducia, pronti ad attenderlo. El Shaarawy? Ha speso tanto, ma sta giocando bene. Siamo stanchi, certo. Ma lui meritava la conferma e dovrà spingere tantissimo”. Così De Rossi a Dazn prima del fischio d'inizio.

18:05

Olimpico tutto pieno

Sold out, biglietto in più o biglietto in meno, per la partita numero 54 consecutiva. La Roma di nuovo con l'Olimpico pieno: i tifosi pronti a spingere la squadra verso la vittoria.

17:59

Roma, l'attacco sulle spalle di Abraham

A dieci mesi abbondanti dall’operazione al ginocchio e a quasi un anno dalla sua ultima partita cominciata in Serie A (3 maggio 2023, Monza-Roma 1-1), Tammy Abraham prepara il suo nuovo esordio. Gioca titolare dal primo minuto.

17:51

Roma-Bologna, inizia il riscaldamento

Ha smesso di piovere all’Olimpico. Squadre in campo per il riscaldamento con lo stadio che si sta riempiendo del tutto. Altro sold out in casa giallorossa.

17:47

Il momento della Roma

La Roma ha vinto 11 delle 16 partite casalinghe in questa Serie A (3N, 2P), tanti successi quanti nelle gare interne dell’intero scorso campionato (11, ma in 19 match). I giallorossi potrebbero registrare almeno 12 vittorie dopo 17 partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2016/17 (14 in quel caso).

17:39

Roma-Bologna, grande ospite all'Olimpico

C'è anche Cesare Cremonini a vedere il match all'Olimpico. Il cantante è un grande tifoso della squadra rossoblù.

17:26

Bologna, la formazione ufficiale

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Freuler, Aebischer; Ndoye, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

17:23

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-3) - Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. De Rossi.

17:19

Roma-Bologna, i numeri della sfida

La Roma è l’avversaria contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 52 successi degli emiliani in 151 sfide, completano 45 pareggi e 54 vittorie giallorosse.

17:15

Roma-Bologna, attesa per l'inizio del match

Il Bologna per la fuga, la Roma per avvicinare il quarto posto. Una sfida dal sapore Champions per due belle squadre in cerca di gloria all’Olimpico. Il fischio d’inizio dell’atteso match è alle 18:30.

Roma - Stadio Olimpico