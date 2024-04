Roma, Mancini commosso durante il minuto di silenzio: la reazione dei tifosi

Fosse stato per lui oggi Gianluca Mancini sarebbe stato al funerale di Mattia Giani, il calciatore di Eccellenza morto per un arresto cardiaco in campo. Non era solo un amico, ma anche il cognato di sua sorella Arianna e per questo Mancini ha vissuto giorni non facili. Non solo: oggi, durante il minuto di silenzio prima di Roma-Bologna, Mancini si è commosso. Inevitabile. Quando le telecamere lo hanno inquadrato provato sui maxischermi dell'Olimpico tutto l'Olimpico ha applaudito. E Mancini ha alzato gli occhi al cielo, mandando un bacio.