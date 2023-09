Joao Costa, chi è l’ultimo bambino di Mourinho

ROMA - Si chiama Joao Costa. E Mourinho lo conosce bene dato che spesso si affaccia al Tre Fontane per seguire i ragazzi della Primavera. Era presente in tribuna, per esempio, per vedere Roma-Frosinone di campionato una manciata di settimane fa, a poca distanza da Francesco Totti. Lo Special One ha nominato l’attaccante brasiliano con passaporto portoghese nel corso della conferenza stampa che ha anticipato la partita di domani contro il Frosinone dei grandi.