Chi è El Azzouzi del Bologna: gol in rovesciata alla Roma e provocazione alla Sud

ROMA - Uno splendido gol in rovesciata (con esultanza sotto la Curva Sud che ha provoto attimi di tensione in campo) e una grande prestazione all'Olimpico per Oussama El Azzouzi , che con il suo Bologna ha battuto 3-1 la Roma conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla Champions League dei rossoblù, squadra rivelazione della Serie A.

El Azzouzi, dove lo ha 'pescato' il Bologna

E una sorpresa di questo campionato si sta rivelando anche il 22enne centrocampista, nato in Olanda ma nazionale marocchino, che il direttore sportivo degli emiliani Giovanni Sartori è andato a prendere in Belgio dall'Union Saint-Gilloise, con cui ha giocato una sola stagione disputando 34 partite e segnando 2 reti. I belgi lo avevano preso nell'estate del 2022 dagli olandesi dell'Emmen che un anno prima lo avevano accolto dopo l'esperienza nelle giovanili del Groningen.

El Azzouzi, due gol all'Olimpico contro Lazio e Roma

Finora 12 le presenze in campionato (più 2 in Coppa Italia) nel Bologna di Thiago Motta per lui, che tra novembre e dicembre è stato frenato da qualche problema fisico e a gennaio è poi partito con il Marocco per la Coppa d'Africa. Due invece i gol segnati in Serie A ed entrambi all'Olimpico, il primo alla Lazio nel match della 25a giornata vinto 2-1 dai rossoblù, il secondo nel 3-1 rifilato alla Roma.