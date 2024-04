Casini, dura replica alla Roma: "Sono sorpreso, Lega sempre disponibile"

ROMA - Non si placa la scia di polemiche dopo la decisione della Lega di Serie A di fissare per il 25 aprile la prosecuzione di Udinese-Roma, sospesa al minuto 71 per il malore al difensore degli ospiti N'Dicka. Una scelta che non è piaciuta al club giallorosso , che sperava di poter giocare lo spezzone di gara in Friuli più avanti a maggio per concentrarsi al meglio sulla doppia semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen .

Casini, le parole sulla prosecuzione di Udinese-Roma

E il tema è stato affrontato oggi da Lorenzo Casini che ha replicato duramente alla società giallorossa: "La Roma non si è sentita tutelata? Sono rimasto molto sorpreso perché quella della gara interrotta era un'ipotesi ben regolata dallo statuto - ha detto il presidente della Lega di Serie A a margine dell'evento 'OnePeopleOnePlanet' -. Non capitava da almeno 15 anni e questa ipotesi prevede che il recupero dei minuti mancanti vengano fatti il giorno successivo. Le squadre non hanno voluto e, quindi, da statuto, c'erano 15 giorni per fissare il recupero".

Casini sulla data e l'orario di Napoli-Roma

Casini sostiene poi che la Lega di Serie A ha fatto il massimo per andare incontro al club giallorosso: "Nonostante tutto ho ritenuto opportuno coinvolgere l'organo collegiale di governo per verificare se vi fosse la possibilità di andare incontro alla Roma. Questa possibilità, leggendo lo statuto, non esisteva quindi si è indicato il recupero e siccome sono solo 18 minuti, si è chiesto alla Roma di scegliere l'orario e il giorno per giocare con il Napoli offrendo la massima disponibilità possibile per una decisione dove - ha chiosato Casini - non c'era alcun margine di discrezionalità da parte mia".