De Rossi diretta prima di Roma-Bologna: tutte le sue parole in conferenza LIVE

Daniele De Rossi torna a parlare a Trigoria: prima di Roma - Bologna, in programma domani alle 18, e dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League (2-9 maggio contro il Bayer Leverskusen ), l'allenatore giallorosso fa il punto tra campionato e coppa, infortunio di Lukaku compreso.

09:57

Olimpico, altre 65mila presenze

Domani, per l'ennesima volta, l'Olimpico sarà strapieno per la Roma. In arrivo una nutrita rappresentanza del Bologna: saranno oltre 3mila i tifosi emiliani sugl spalti

09:48

Roma, il programma verso il Bologna

Questo il programma della Roma verso il Bologna: conferenza di De Rossi alle 10.30, allenamento oggi pomeriggio, nessun ritiro, domani partita alle 18

09:35

De Rossi e l'infortunio di Lukaku

Molta attesa anche per capire cosa dirà De Rossi in merito all'infortunio di Lukaku: possibili 10 o 15 giorni di stop

09:31

Pjanic parla di De Rossi

Miralem Pjanic, in una lunga esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio, parla anche di De Rossi allenatore: "Si vedeva già". LEGGI QUI tutte le sue parole

09:30

De Rossi, alle 10.30 la conferenza

La conferenza di Daniele De Rossi è in programma tra un'ora esatta

Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini