Multa Mancini al derby, tutti i dettagli dei soldi donati dai tifosi della Roma

Dopo l'esultanza nel derby con la bandiera anti-Lazio , Gianluca Mancini aveva rimediato una multa di 5mila euro . Poche ore dopo dall'ufficialità dell'ammenda, i tifosi della Roma avevano aperto una raccolta fondi per pagare la somma al posto del difensore. Quest'ultimo però ha ringraziato la curva e ha preferito che quei soldi venissero donati in beneficienza , e così è stato fatto.

Roma, i dettagli della raccolta fondi per la multa di Mancini

In giornata, l'avvocato e grande tifoso della Roma Lorenzo Contucci ha pubblicato sul suo profilo Instagram tutti i dettagli della raccolta fondi. I tifosi giallorossi hanno donato in totale oltre 11mila euro, ma la piattaforma GofundMe, utilizzata per la raccolta, ne ha accreditati 10.397. Di questa somma, 5mila sono stati donati alla "Locanda dei Girasoli", un servizio di catering indicato da Mancini nato con l'obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down. I restanti 5.397 euro sono stati donati alla "Locanda delle Nocciole" (1.800 euro, assistenza a bambini lungodegenti con gravi patologie in cura al Bambin Gesù), a "I Tretrabondi" (1.800 euro, assistenza a persone disabili) e a "La lampada dei desideri" (1.800 euro, progetti per persone con disabilità, benvoluta da Daniele De Rossi).