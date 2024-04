Mancini dona i soldi dei tifosi per la multa sulla bandiera: le sue parole

Neanche il tempo di atterrare a Malpensa che, prima della conferenza di Daniele De Rossi e Paulo Dybala, Gianluca Mancini ha voluto fare un post su Instagram per ringraziare i tifosi della raccolta fondi fatta dopo la multa di 5mila euro che gli è stata inflitta per aver sventolato la bandiera della Lazio con il ratto al derby. Non solo parole, però, ma fatti: Mancini, d'accordo con il club, ha scelto di devolvere in beneficenza la somma raccoltas che andrà alla Locanda dei girasoli, un servizio di catering nato con l'obiettivo di promuovere l'inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down.