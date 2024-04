Multa Mancini: la curva della Roma apre una raccolta fondi per pagarla

Dopo l' ammenda di cinquemila euro arrivata a Mancini per aver sventolato un un "vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva", la curva della Roma si è proposta di aprire una raccolta fondi per pagare la multa .

Roma, la curva "aiuta" Mancini: aperta una raccolta fondi per l'ammenda decisa dal Giudice Sportivo

I tifosi saranno liberi di versare un'offerta libera per raggiungere la cifra decretata dal Giudice Sportivo e se l'autore del gol che ha deciso il derby non dovesse accettare, la somma raccolta andrà in beneficenza.