De Rossi diretta prima di Milan-Roma in Europa League: conferenza stampa LIVE

MILANO - Cresce l'attesa per il ' derby ' europeo tra Milan e Roma , valido per l' andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani ( giovedì 11 aprile ) alle ore 21:00 a San Siro .

20:30

De Rossi, parole al miele per Pioli: "Lo stimo tantissimo. Su Astori..."

Le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport: "Stimo tantissimo Pioli, ha vinto lo scudetto facendo un gioco molto moderno. Lo stimo anche come persona, abbiamo avuto anche modo di confrontarci in un periodo non bello. Davide (Astori) era un suo giocatore e un fratello per me, questo ci ha avvicinato moltissimo".

20:23

Roma, termina la conferenza stampa

È finita la conferenza stampa di De Rossi e Dybala a San Siro.

20:20

De Rossi: "Euforia post-derby? Piedi per terra. Mancini sta bene"

"Ho detto di restare con i piedi per terra, sembra che abbiamo vinto 10 partite, ma non c'è stato bisogno. C'era allegria, ma in campo sono andati forti, mi hanno ascoltato. Vederli ridere di più non mi fa pensare del fatto che non siano pronti per domani. Se non trovi stimoli nel giocare domani, qualcosa non va. Mancini? Sta benissimo, abbiamo tutti accettato la multa. Faremo anche beneficienza, faccenda chiusa. Sta bene e non può essere diversamente".

20:16

De Rossi: "Noi alla pari col Milan? C'è un divario"

"Non ci sarà il peso della classifica, ma va riconosciuto il divario di questi anni. Dobbiamo giocarci la semifinale, avendo tutto da perdere. Non siamo qui a fare la presenza. In campionato puoi pareggiare, qui no. Dobbiamo provare a vincere da domani, o tra 7 giorni a Roma. Questi mesi da allenatore della Roma? Mi rendono ogni giorno felicissimo, non mi cambia la maniera di affrontare la vita".

20:14

De Rossi: "Milan? Temo la loro qualità. Pioli si è evoluto"

"Cosa temo dei rossoneri? La qualità dei calciatori e del loro mister che conosco da anni. Si è sempre evoluto ed è stato al passo con la squadra che aveva. La squadra è armonica, tolti qualche mese di difficoltà, ma si sono ripresi. Serve coraggio e carattere per portarli a giocare dove non sanno. Questi mesi come mi hanno cambiato? Sono felicissimo, mi sono reso conto che il fatalismo solito dei romanismi me compreso mi ha portato qui. Serve rendersi conto della fortuna che abbiamo, ogni tanto ci piangiamo addosso. Nella mia vita è andato quasi tutto bene".

20:12

Dybala: "Che bello essere leader di una squadra"

"Essere leader di una squadra, poter aiutare i compagni è bellissimo. Cerco di dare il meglio di me ogni giorno, dentro e fuori dal campo. E di aiutare i più giovani. È bello e una grande responsabilità".

20:11

Dybala avvisa il Milan: "Mi sento benissimo"

"Mi sento benissimo, credo di essermi allenato bene in settimana. Ovvio che il minutaggio non spetta a me deciderlo. Alcune scelte sono del mister, ma io spero di continuare così".

20:10

De Rossi: "Il Milan può farci male. Che fortuna allenare Dybala"

"Siamo consapevoli di chi è il Milan e che può farci male. Bisogna saper arrivare al momento giusto, sapersi muovere. Se uno ha la fortuna di allenare Paulo, deve chiedergli sacrificio e corsa, ma senza snaturarlo. Anche loro avranno paura di loro. Paulo ha fatto 9 duelli nel derby, lottando come i leader. Per me vuol dire tantissimo, quando vedi giocatori così fare ciò e con trasporto stiamo tranquilli. Poi sta a me dargli indicazioni, ma senza farlo correre dietro a Theo Hernandez".

20:08

De Rossi su San Siro: " È uno stadio che trasuda gloria"

"Volevo rivisitarlo di nuovo: mi dispiaceva essere subentrato con la Roma che ha già giocato a San Siro, ma il fato mi ci ha fatto riportare. Trasuda gloria, ha visto grandi notti di calcio e siamo contenti di essere qui".

20:06

De Rossi su Smalling: "Sta bene ma è rischioso farlo giocare"

Le parole del tecnico giallorosso sul difensore inglese: "Sta bene, domani saremo a corto di centrali. Giocare dall'inizio forse è un po' rischioso, ma vedremo. Lui sta bene, si allena forte come tutti gli altri. Siamo soddisfatti del suo lavoro per rientrare in squadra. Sono contento".

20:04

Dybala: "Futuro a Roma? Pensiamo alla partita col Milan. De Rossi..."

"Quanto la conclusione di questa stagione può condizionare il mio futuro? Con De Rossi mi trovo benissimo, a noi piacerebbe continuare a lavorare con lui. Ma adesso dobbiamo parlare della partita. Abbiamo gare e importanti per quello che sarà il nostro futuro".

20:02

Dybala: "Siamo in fiducia, vincere il derby aiuta. Sul Milan..."

"Stiamo attraversando un momento di fiducia. Un momento positivo, vincere il derby aiuta a preparare le cose con più allegria e serenità. Affrontare una gara come questa contro il Milan è una bella prova anche per noi".

20:00

De Rossi: "Il divario in Europa si è ridotto"

Le prime parole dell'allenatore giallorosso in conferenza stampa: "Vantaggio o svantaggio per la Roma giocare l'andata in trasferta? Non esistono più i gol in trasferta, questo divario si è ridotto. Prima o poi devi giocare contro tutti, qui devi essere pronto al di là del fattore esterno e del calore".

19:57

Dybala: "Paragone De Rossi-Allegri? Daniele sta iniziando la sua carriera"

La conferenza stampa a San Siro inizia con le parole di Paulo Dybala: "De Rossi? A differenza degli altri, Daniele sta iniziando. Il paragone è difficile, ci trasmette molta voglia ogni giorno, ha tutte le carte in regola per arrivare ai livelli di Mou e Allegri".

19:55

Roma, inizia la conferenza stampa a San Siro

De Rossi e Dybala in sala stampa: inizia la conferenza nella sala stampa di San Siro.

19:47

De Rossi e Dybala a San Siro

Il tecnico giallorosso e la Joya hanno varcato da pochissimi minuti i cancelli dello stadio: ancora pochi istanti di attesa e poi avrà inizio l'attesa conferenza stampa.

19:45

