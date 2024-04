Milan, perché Pioli merita la conferma: lo dicono i suoi numeri

Dove eravamo rimasti? Ricordi, Milan, il 4-2 subito a Monza? Era il 18 febbraio, poi il 22 arrivò la sconfitta di Rennes (3-2), che non pregiudica l'ingresso nei quarti di Europa League, ma il 29 febbraio, al Football Summit londinese promosso dal Financial Times, Gerry Cardinale manifestò tutta la sua insoddisfazione per l'andamento della squadra. Il patron annunciò: "Molte cose cambieranno in futuro". Mr RedBird non nominò mai Pioli, eppure, alla luce delle sue parole, la posizione del tecnico sembrò più che mai in dubbio. Ebbene, dimostrando ancora una volta di che pasta sia fatto, in un mese e mezzo Pioli ha letteralmente ribaltato il Milan, i suoi risultati, la sua stagione, auspicabilmente il suo futuro. Indipendentemente dall'esito della doppia eurosfida con la Roma, l'allenatore, rossonero dal 9 ottobre 2019, ha già dato una nuova conferma del suo valore.