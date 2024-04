Capello bacchetta De Rossi in diretta tv: il siparietto finisce tra le risate

Simpatico siparietto a Sky Sport tra Daniele De Rossi e Fabio Capello. L'attuale tecnico giallorosso, impegnato nelle interviste di rito alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan, è stato salutato affettuosamente dall'allenatore che lo ha fatto esordire con la maglia della Roma. "Quando lo misi in campo al posto di Aquilani in Coppa Italia capii subito che poteva arrivare dove è arrivato. Lui è sempre lucido e preparato, non si emoziona", ha detto Capello. De Rossi ha risposto in tono affettuoso: "No, mister mi ha fatto debuttare prima in Champions contro l'Anderlecht e poi in coppa Italia, lei non si ricorda ma io me lo ricordo assolutamente"; poi l'elogio di Cambiasso: "Daniele De Rossi appartiene a quei pochi che riescono a rimanere lucidi anche quando sono emozionati. Senza cuore non sarebbe niente e lui lo sa. E lo dico perché ci tengo tantissimo al suo percorso".