Roma, la scelta di De Rossi: ritiro dopo il Milan, il motivo

Prima il Milan, poi l'Udinese: il piano della Roma

Proprio in virtù delle due gare in trasferta, a distanza di tre giorni l'una dall'altra, il tecnico Daniele De Rossi ha deciso di non fare ritorno a Roma per evitare troppi viaggi e spostamenti alla squadra. Quindi, dopo la gara contro il Milan di Pioli, i giallorossi si alleneranno a 'Monzello' nel centro sportivo del Monza per poi partire sabato alla volta di Udine.