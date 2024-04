Dybala scherza con De Rossi in conferenza: la scena che fa ridere tutti a Milano

Avere due campioni del Mondo in conferenza non è così normale, soprattutto se poi entrambi hanno dimestichezza con le telecamere allora succede sempre qualcosa in più. Paulo Dybala è la star di oggi pomeriggio a San Siro: le domande sono tante, i selfie di chi lo incontra anche e lui non si sottrae. Mai. Fa la conferenza, lo intervistano tv italiane e argentine anche in questo caso non si risparmia. C'è però un momento che fa ridere tutti, in primis lui e lo stesso De Rossi. Gli viene chiesto delle sue condizioni fisiche e Dybala risponde: "In questo momento mi sento benissimo, mi sono allenato bene in settimana no?". Mentre lo dice Paulo guarda De Rossi che qualche gesto scaramantico lo fa: "Non lo di', che l'ultima volta che mi hanno fatto questa domanda....". Dybala sorride e come lui tutti, poi torna serio: "Le decisioni sui minuti le decide il mister, ma io sono a disposizione".